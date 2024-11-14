طرح 296 وحدة ضمن سكن كريم بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن طرح وحدات سكنية للإيجار "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وذلك بقرى سمادون ومنيل دويب وساقية أبو شعرة" بمركز ومدينة أشمون، وقرى " العزبة الحمرا، وزاوية البقلى، سرسموس، دراجيل، كفر السوالمية " بمركز ومدينة الشهداء بإجمالي 296 وحدة لمدة زمنية 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم تقديم الطلبات بمقر الوحدة المحلية المختصة بمركزي أشمون والشهداء اعتبارا من يوم السبت 16 نوفمبر 2024 حتي 15 ديسمبر 2024.

وأكد المحافظ أن الفئات المؤهلة للحصول على الوحدات السكنية هم ( حديثي الزواج أو المقبلين علي الزواج أو المتزوجين مما تنطبق عليهم الشروط المحددة أدناه، وذوي الاعاقة وفقًا لتعريف القانون رقم 10 لسنة 2018م، الفئات المستحقة لحالات سكن كريم والمشمولين بالقوائم التي تم حصرها بقري حياة كريمة، الأرامل والمطلقات وربات الاسر بلا عائد، قاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة التكلفة أنشأتها الدولة سابقًا ويتطلب إزالتها لدواعي الخطورة أو دواعي التخطيط العمراني والسلامة الإنشائية، قاطني المساكن المضارة من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

وأضاف محافظ المنوفية إلى أن هناك شروط يجب توافرها للمتقدمين على تلك الوحدات، تضمنت أن يكون المستهدف من أبناء القرية المنشأ بها الوحدات السكنية ويكون السن من ( 21 - 65 ) سنة ويستثني من ذلك قاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة التكلفة أنشأتها الدولة سابقًا ويتطلب إزالتها وقاطني المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية فضلًا عن مراعاة فئات ذوي الهمم والأرامل والمطلقات والأسر بلا عائل ومستحقي حالات سكن كريم، وكذا من لم يسبق للزوج أو الزوجة أو الاولاد القصر الحصول علي وحدة سكنية أو قطعة من أرض من أية مشروعات الاسكان القومي أو الاجتماعي، ألا يمتلك الزوج أو الزوجة وحدة سكنية أخرى ويستثني من ذلك الفئات المستحقة لسكن كريم بشرط تنازلهم عن المنزل أو الوحدة الحالية المملوكة لهم، ألا يكون المخصص لهم الوحدة ( الزوج / الزوجة ) حيازة زراعية، وفى حالة إذا لم يتوفر العدد الكافي يتم إعطاء الأولية لأبناء الوحدات المحلية القروية المنشأ في إطارها الوحدات السكنية.

الأوراق المطلوبة

كما اعلنت المحافظة انه على الراغبين من أبناء قرى مراكز أشمون والشهداء للتقدم بتلك الوحدات، استيفاء المستندات المطلوبة والتي تضمن ( صورة بطاقة الرقم القومي موضحًا بها الإقامة لمدة عام على الأقل قبل الإعلان بنطاق القرية الكائن بها الوحدة السكنية - صورة شهادة الميلاد- صورة قسيمة الزواج - قيد عائلي - شهادة بعدم وجود حيازة زراعية للمتقدم ( الزوج / الزوجة ) - بحث اجتماعي - طابعة تأمينات اجتماعية (للزوج / الزوجة) - إقرار بعدم حصول المتقدم أو زوجته أو أولاده القصر علي وحدة سكنية أو قطعة أرض من أية من مشروعات الإسكان القومي أو الاجتماعي- إقرار بعدم امتلاك التقدم أو زوجة وحدة سكنية - صورة قسيمة الطلاق بالنسبة للمطلقات - إقرار بصحة البيانات بعالية).