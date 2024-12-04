قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، تشكيل لجنة من الجهات المختصة لفحص التظلمات المقدمة من المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة العلنية الخاصة بمشروع "سكن كريمسكن كريم"، والتي أجريت في المراكز السبعة المستهدفة بالمحافظة " طما، المراغة، المنشاة، جرجا، البلينا، ساقلتة، ودار السلام".

محافظ سوهاج يقرر تشكيل لجنة لفحص تظلمات المتقدمين لمشروع سكن كريم

وأوضح المحافظ أن اللجنة ستقوم ببحث ودراسة كافة التظلمات، على أن تُعرض نتائج أعمالها على السيد المحافظ خلال خمسة أيام من بدء عملها.

فتح باب التظلمات أمام المواطنين خلال الفترة من غدا الخميس الموافق 5 ديسمبر وحتى يوم الاثنين

جدير بالذكر أن باب التظلمات سيُفتح أمام المواطنين خلال الفترة من غدٍ الخميس الموافق 5 ديسمبر وحتى يوم الاثنين القادم الموافق 9 ديسمبر الجاري.

وأشار المحافظ إلى أن جميع الطلبات الفائزة بالقرعة خضعت للفحص من قبل الوحدات المحلية المعنية، دون تدخل من أي جهة، وذلك بعد التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة للحصول على الوحدة السكنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.