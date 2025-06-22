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تشكيل الهلال المتوقع أمام سالزبورج في كأس العالم للأندية

مباريات الهلال في
مباريات الهلال في مونديال الأندية

كأس العالم للأندية 2025، يستعد فريق الهلال السعودي، لمواجهة نظيره ريدبول سالزبورج النمساوي على أرضية استاد أودي فيلد، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس العالم للأندية.

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كل من ريال مدريد وسالزبورج وباتشوكا.

 

تشكيل الهلال المتوقع أمام سالزبورج في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، حسان تمبكتى، كاليدو كوليبالي، رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، ناصر الدوسري، مالكوم، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو، سالم الدوسري.

موعد مباراة الهلال وسالزبورج في كأس العالم للأندية


تقام مباراة الهلال وسالزبورج اليوم في كأس العالم للأندية غدا الإثنين في الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال أمام سالزبورج في كأس العالم للأندية


ويمكن متابعة مباراة الهلال ضد سالزبورج عبر شبكة قنوات MBC السعودية المفتوحة، والتي خصصت 3 من قنواتها لنقل المباراة المرتقبة وهي:

MBC Action ،MBC Masr ،MBC Masr 2.

كما تتيح منصة DAZN، فرصة مشاهدة البطولة بصورة مجانية دون رسوم، عبر الاشتراك في التطبيق الخاص بها.

 


وكان الهلال استهل مشواره في مونديال الأندية بالتعادل مع ريال مدريد، بينما انتصر سالزبورج على باتشوكا بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثامنة بنقطة وحيدة، بينما يتصدر سالزبورج المجموعة بـ 3 نقاط.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية، بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا، لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

 

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