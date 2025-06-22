الأحد 22 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

هنادى مهنى تدخل في خلافات مع أشرف عبدالباقي في هذا العمل

هناد مهنى وأشرف عبدالباقي
هناد مهنى وأشرف عبدالباقي

تشارك الفنانة هنادى مهني ضمن أحداث فيلم السادة الأفاضل، وتلعب شخصية سيدة تدخل في خلافات مع أحد المعلمين في حارة شعبية ويلعب دوره الفنان أشرف عبدالباقي.

 

 

وتدور أحداث السادة الأفاضل في قالب كوميدي، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي، وهو فيلم بلاك كوميدي، وتجري الشركة المنتجة للعمل حاليًّا ترشيح باقي النجوم المشاركين بجوار ممدوح في البطولة بعد تعاقد طه الدسوقي وبيومي فؤاد.

 

مسلسل أشرف عبد الباقي الجديد 

وبدأ الفنان  أشرف عبد الباقي التحضيرات النهائية لمسلسل جديد يحمل اسم "على ظهر راجل"،  يشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد بحر، الشهير بكزبرة، ومن المفترض أن يعرض المسلسل خلال الأيام المقبلة على إحدى المنصات الشهيرة. 

 

ومسلسل "على ضهر راجل" مأخوذ عن رواية "100 حلم قبل الموت" للكاتب محمد جلال وفكرة عمرو سكر وسيناريو وحوار مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وجاري اختيار باقي أبطال العمل والذي سيضم عدد كبير من النجوم.

 

 

ومن المفترض أن يتم تصوير جزء كبير من أحداث المسلسل خارج مصر، حيث سافر طاقم العمل لأكثر من دولة لاختيار مواقع التصوير.

 

جدير بالذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل " قلبي ومفتاحه "، مع آسر ياسين ومي عز الدين ومحمد دياب وإخراج تامر محسن.

 

 

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السادة الأفاضل هنادي مهنى أشرف عبدالباقي طه الدسوقي محمد ممدوح

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