كأس العالم للأندية، التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد الوداد

يواجه الوداد المغربي نظيره يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية، للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلتقي الوداد مع يوفنتوس، على أرضية ستاد لينكولن فاينانسيال فيلد، في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس العالم للأندية.

ويتواجد الوداد في المجموعة السابعة، بجانب فرق مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس والوداد كالتالي..

تشكيل يوفنتوس ضد الوداد في كأس العالم للأندية



ومن المقرر أن يدخل إيجور تيودور مدرب يوفنتوس مباراة الوداد بتشكيلة تضم كل من:

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو

خط الدفاع: بيير كالولو كياتينجوا – ألبرتو كوستا – لويد كيلي – نيكولو سافونا.

خط الوسط: كيفرين تورام – وستون ماكيني – أندريا كامبياسو

خط الهجوم: كولو مواني – كنان يلدز – فرانشيسكو كونسيساو





تشكيل الوداد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية



ومن المتوقع أن يلعب محمد أمين بنهاشم مدرب الوداد بالتشكيل الآتي ضد يوفنتوس:

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: محمد مفيد، جليرمي فيريرا، جمال حركاس، بارت ماييرز، فهد موفي.

وسط الملعب: المهدي موباريك، أسامة الزمراوي، ثيمبنكوثي لورتش، نور الدين أمرابط.

خط الهجوم: كاسيوس ميلولا.

موعد مباراة الوداد ويوفنتوس اليوم في كأس العالم للأندية



تقام مباراة يوفنتوس ضد الوداد في كأس العالم للأندية اليوم الأحد في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الوداد ضد يوفنتوس



تنقل مباراة الوداد أمام يوفنتوس عبر شبكة DAZN الناقل الحصري لمباريات البطولة.

ويسعى الوداد المغربي بعد خسارته أمام مانشستر سيتي بهدفين دون رد، إلى تحقيق نتيجة إيجابية، والإبقاء على آماله في المنافسة على بطاقتي المجموعة السابعة بمواجهة يوفنتوس الإيطالي في مونديال الأندية.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية، بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا، لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

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