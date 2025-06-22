رسوب أكثر من 27 ألف طالب في الشهادة الإعدادية بالشرقية

اعتمد محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025.

الأرقام الرسمية تكشف رسوب 27 ألف طالب وطالبة

حيث كشفت الأرقام الرسمية عن رسوب أو إحالة نحو 27,809 طالبًا وطالبة للدور الثاني من إجمالي 147,786 تقدموا لأداء الامتحانات، بعد تحقيق نسبة نجاح بلغت 81.19%.

المحافظ يهنئ الناجحين

وهنّأ المحافظ الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مطالبًا إياهم بمواصلة الجد والاجتهاد للحفاظ على التفوق، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود معلمي المرحلة الإعدادية في الارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدًا أن "العلم هو الطريق الوحيد لتقدم الأمم ورفعة الشعوب".

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