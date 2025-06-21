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المشدد 15 سنة لسائق لاتجاره في الهيروين بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 15 سنة لسائق لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية.

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المشدد 15 سنة لسائق لاتجاره في الهيروين بالقليوبية 

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.


البداية عندما أحالت النيابة العامة القليوبية المتهم "محمد.ا.ف"36 سنة - سائق، في القضية رقم ۷۸۷۳ لسنة ٢٠٢٤ قسم قليوب والمقيدة برقم ٤٧٤٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين ) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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