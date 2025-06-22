رسميًا، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية اليوم

تشهد محافظة الشرقية اليوم الأحد إعلانًا رسميًا طال انتظاره من آلاف الأسر، حيث يعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2025، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2025

ومن المقرر نشر النتيجة فور اعتمادها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحافظة، إلى جانب الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم، مع إتاحة خدمة الاستعلام باستخدام رقم الجلوس أو الاسم عبر الرابط المخصص.

وشارك في أداء الامتحانات هذا العام 154,275 طالبًا وطالبة، موزعين على 818 لجنة امتحانية تغطي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن الشرقية.

الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2025

وأكدت مديرية التعليم بالشرقية أن أعمال التصحيح والرصد تمت بدقة وشفافية، وسط التزام كامل بالمعايير، مراعاة لأهمية هذه المرحلة في مستقبل الطلاب. وتشير المؤشرات الأولية إلى ارتفاع ملحوظ في نسب النجاح مقارنة بالفصل الأول، ما يبعث على التفاؤل بنتائج مرضية للغالبية العظمى من الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الأول وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

وتحرص “فيتو” على توفير رابط نتائج الشهادة الإعدادية عام 2025 الفصل الدراسي الثاني بكافة محافظات الجمهورية فور ظهورها تباعا

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