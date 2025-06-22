محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بعد قليل

يعتمد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بعد قليل نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ان النتيجة «ستُرفع خلال ساعات» على الموقع الإلكتروني الرسمي.

طريقة الاستعلام عن النتيجة

• افتتح الموقع الرسمي: natega.sinai‑edu.com للمرة الأولى لاستعلام الطلاب وأولياء الأمور عن النتيجة .

• خطوات الاستعلام:

1. الدخول إلى الموقع.

2. اختيار المحافظة: «شمال سيناء».

3. إدخال رقم الجلوس أو الاسم.

4. عرض النتيجة وتحرير البيانات الشخصية (مثل رقم واتساب أو رفع شهادة الميلاد)خلال 24 ساعة .

• الموقع هو الرابط الرسمي الوحيد المعتمد؛ وتم التحذير من الروابط غير الموثوقة المنتشرة على السوشيال ميديا

ومن المقرر يُقام اليوم حفل رسمي، بمشاركة المحافظ وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأصحاب العائلات والعواقل، ورؤساء مجالس الأمناء والآباء، لتكريم الطلاب الأوائل في الشهادة العامة والأزهرية.

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

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