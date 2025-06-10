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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة، فيتو

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة البحيرة، حيث يبحث العديد من مواطني المحافظة عبر محركات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك فور الانتهاء من الامتحانات خلال الأسبوع الماضي.


نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

وأعلنت محافظة البحيرة  أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات للمواد سيجري اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني من قبل الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، حيث تجرى أعمال التصحيح بكل دقة من قبل المصححين.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة تعليمات مشددة لمصححي أوراق الإجابات تمثلت في مراعاة الدقة أثناء عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وأن نماذج الإجابات استرشادية كما وجه المصححين بالنظر إلى كل إجابة كتبها الطالب أيا كان موقعها في ورقة الامتحان مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم رصد الدرجات ومراجعة أوراق الإجابات أولًا بأول.


١٢٤١٧٦ طالبا وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

من الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية العامة بالبحيرة يبلغ ١٢٤١٧٦ طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام ٥٧٤ لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية بالإضافة إلى ٤٦٢٢ طالب وطالبة بالإعدادية المهنية يؤدون امتحاناتهم أمام ٢٣ لجنة بنطاق ١٤ إدارة تعليمية و٣٧ طالب وطالبة صم وضعاف سمع يؤدون امتحاناتهم فى اربع لجان امتحانية بإدارت دمنهور _ كفر الدوار _ ايتاى البارود _ شبراخيت و١١ طالب وطالبة مكفوفين يؤدون امتحاناتهم بلجنة واحدة بإدارة دمنهور التعليمية

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الشهادة الاعدادية البحيرة نتيجة الشهادة الاعدادية الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة

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