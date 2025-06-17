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موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء 2025، فيتو

يعتمد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء غدا الاربعاء نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2025 في المحافظة بحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

 

غدا اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء 

 

واعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء انه تم انتهاء التصحيح من أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة وجاري اعتماداها من اللواء خالد مجاور غدا الأربعاء.

 

وتقدم “فيتو” كل الخدمات التي تهم المواطنين، ونظرا لاهتمام عدد كبير وشريحة عريضة من المجتمع بـنتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بشمال سيناء  تحرص على نشرها ويحصل عليها الطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس

 

 

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعداديةللمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة 

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة 

ويكون مجموع  المواد 140.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

 وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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