الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مونديال الأندية، موعد مباراة بوكا جونيورز وأوكلاند سيتي والقناة الناقلة

بوكا جونيورز الأرجنتيني،
بوكا جونيورز الأرجنتيني، فيتو

مونديال الأندية، يستعد فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني لخوض مواجهة سهلة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة، في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة بوكا جونيورز ضد أوكلاند سيتي

تقام مباراة بوكا جونيورز أمام أوكلاند سيتي في مونديال الأندية، يوم الثلاثاء المقبل 24 يونيو الجاري، على ملعب هارد روك الذي يسع 65 ألف متفرج، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

فريق أوكلاند سيتي، فيتو
فريق أوكلاند سيتي، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وبايرن ميونخ

تنقل مباراة بوكا جونيورز ضد أوكلاند سيتي على الهواء مباشرة، عبر منصة دازن الرقمية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر وقناة إم بي سي أكشن السعودية 

بوكا جونيورز يسقط أمام بايرن ميونخ بثنائية

فاز بايرن ميونخ الألماني على  بوكا جونيورز الأرجنتيني فجر السبت بثنائية مقابل هدف في ختام منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمونديال الأندية 2025، ويبلغ ثمن نهائي كأس العالم للأندية (فيديو).

ويتنافس الثنائي بنفيكا البرتغالي صاحب المركز الثاني ب4 نقاط، وبوكا جونيورز الأرجنتيني صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة على البطاقة الثانية عن المجموعة الثالثة من أجل التأهل لثمن مونديال الأندية 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مونديال الأندية بوكا جونيورز اوكلاند سيتي كأس العالم للأندية الولايات المتحده الامريكيه بايرن ميونخ

مواد متعلقة

إمام عاشور يستعد للعودة إلى القاهرة بعد انتهاء مشواره في مونديال الأندية

بالقاضية ممكن، بايرن ميونخ يتخطى بوكا جونيورز ويبلغ ثمن نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)

بنفيكا يكتسح أوكلاند سيتي بسداسية نظيفة في مونديال الأندية

ميجيل ميرينتيل رجل مباراة بوكا جونيورز ضد بنفيكا في مونديال الأندية 2025

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025

نظر جلسة معارضة زوجة حسام حسن على حكم الحبس 15 يوليو

سيدة تقتل 3 من أطفالها خنقًا في الشروق

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

أسئلة النحو بامتحان اللغة العربية تثير غضب طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية (فيديو)

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

التحريات تكشف أعمار 3 أطفال قتلتهم والدتهم بالشروق

خدمات

المزيد

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

تنمية المشروعات: التعاون مع المؤسسات المالية بآليات تكنولوجية متطورة

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 22-6-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بمواجهة الصعوبات

أشهر المساجد التاريخية في المدينة المنورة (صور)

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
مسئول إيراني: انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو النووية