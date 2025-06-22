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رياضة

موقف مبابي، التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وباتشوكا بكأس العالم للأندية

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

كأس العالم للأندية، يلتقي فريق ريال مدريد أمام باتشوكا المكسيكي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

المجموعة الثامنة تضم إلى جانب الهلال السعودي أندية ريال مدريد الاسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

ويغيب النجم كيليان مبابي عن ريال مدريد، بسبب معاناته من حمى والتهاب شديد في المعدة أجبره على دخول المستشفى.

كما يستمر غياب كل من داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، كامافينجا ودافيد ألابا، بالإضافة لإندريك وفيرلاند ميندي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باتشوكا اليوم


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.


خط الدفاع: فران جارسيا، دين هويسن، راؤول أسينسيو، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: بيلينجهام، تشواميني، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، رودريجو.

 

تشكيل باتشوكا المتوقع أمام ريال مدريد


حراسة المرمى: مورينو

خط الدفاع: رودريجيز، باويرمان، بيريرا، غونزاليس

خط الوسط: مونتييل، بيدرازا، بالافيسينو؛ دومينجيز

خط الهجوم: روندون، كينيدي.

 

فيما خطف الهلال السعودي تعادلًا دراميًّا 1-1 أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هارد روك، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

في الدقيقة 34، في أول ظهور هجومي لفريق ريال مدريد، أحرز الفريق الملكي هدف التقدم من هجمة مرتدة وانطلاقة من رودريجو مررها عرضية مرت من أمام دفاع الهلال وصلت عند جونزالو جارسيا سددها من فوق بونو إلى داخل الشباك.

 

وفي الدقيقة 39، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال السعودي حصل عليها ليوناردو ضد أسينسيو، ليتصدى لها روبن ويسددها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أهدر فالفيردي لاعب ريال مدريد ركلة جزاء بعد أن تصدى لها حارس الهلال ياسين بونو.

 

القيمة السوقية لفريق ريال مدريد

وتبلغ القيمة السوقية لفريق ريال مدريد الإسباني مليارًا و330 مليون يورو، بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" ويعتبر ثنائي الفريق بيلينجهام وكيليان مبابي أعلى اللاعبين قيمة في قائمة الملكي، حيث تبلغ القيمة السوقية لكل منهما على حدة 180 مليون يورو، يليهما فينيسيوس جونيور بقيمة 170 مليون يورو.

 

 

 

 

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