كأس العالم للأندية، فلومينيسي يخطف فوزا قاتلا أمام أولسان

كأس العالم للأندية، حقق فريق فلومينيسي البرازيلي فوزا دراماتيكيا أمام أولسان الكوري الجنوبي بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة، ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

أحرز هدف فلومينيسي الأول اللاعب جون أرياس في الدقيقة 27 من أحداث الشوط الأول، قبل أن يتعادل جين هيون لي لفريقه الكوري الجنوبي في الدقيقة 37، ليسجل بعدها أم وون سانج الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ45+3 من الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة 66 سجل جوستافو نوناتو هدف التعادل للفريق البرازيلي، قبل أن يضيف خوان بابلو فريتس الهدف الثالث والفوز في الدقيقة 83، وأضاف ماركوس كينو الهدف الرابع لفلومينيسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ويلعب فلومينيسي ضمن المجموعة السادسة التي تضم فرق بروسيا دورتموند وصن داونز وأولسان.

ويأتي ترتيب المجموعة وفقا لنتيجة المباراة كالتالي:

فلومينيسي - 4 نقاط

بروسيا دورتموند - 4 نقاط

صن داونز - 3 نقاط

أولسان - بدون نقاط

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