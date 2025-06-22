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رياضة

كأس العالم للأندية، فلومينيسي يتأخر أمام أولسان في الشوط الأول

أولسان، فيتو
أولسان، فيتو

كأس العالم للأندية، تأخر فريق فلومينيسي البرازيلي أمام نظيره أولسان الكوري الجنوبي، بنتيجة (1-2)، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة، ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

أحرز هدف فلومينيسي اللاعب جون أرياس في الدقيقة 27 من أحداث الشوط الأول، قبل أن يتعادل جين هيون لي لفريقه الكوري الجنوبي في الدقيقة 37، ليسجل بعدها أم وون سانج الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ45+3 من الوقت بدل الضائع.

ويلعب فلومينيسي ضمن المجموعة السادسة التي تضم فرق بروسيا دورتموند وصن داونز وأولسان.

ويأتي ترتيب المجموعة وفقا لنتيجة المباراة كالتالي:

بروسيا دورتموند - 4 نقاط

فلومينيسي - 4 نقاط

صن داونز - 3 نقاط

أولسان - بدون نقاط

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