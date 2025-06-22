أحمد عطية الأول على الشهادة الإعدادية فى البحيرة: مثلي الأعلى طبيب الغلابة (فيديو وصور)

فرحة كبيرة بين أهالي محافظة البحيرة وتحديدا مدينة أبو حمص، بعد حصول الطالب أحمد عطية فرج سرحان على المركز الأول بالشهادة الإعدادية على مستوى محافظة البحيرة بمجموع 279,5 درجة.



وأكد الطالب أحمد عطية أنه كان يتوقع النتيجة لانه يعمل بجد من أول يوم بالدراسة، كما حرص على تنظيم الوقت بشكل جيد حتى يتمكن من التحصيل الكامل للمواد، بالإضافة إلى الدور الكبير لمدرسيه ووالديه، اللذين كانا يعملان على توفير كافة سبل الراحة له.

عائلة الطالب أحمد عطية، فيتو

عائلة الطالب أحمد عطية، فيتو



مثلي الأعلى مجدي يعقوب وطبيب الغلابة

وأشار ايضًا إلى أنه يأمل في أن يلتحق بكلية الطب لأنه عاشق للمجال العلمي والطبي، ومثله الأعلى الطبيب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، بالإضافة إلى الطبيب محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة بمحافظة البحيرة.

كما أكد والده عطية فرج أنه كان يرى اجتهاد ابنه منذ اللحظة الأولى، وشاهدا على إصراره في الحصول على المركز الأول، وكان ذلك بجانب إخلاصه وحفاظه على أداء الصلاة في مواعيدها، بالإضافة إلى الاستمرار في حفظ القرآن الكريم حتى إنه يحفظ أكثر من نصف القرآن.

الطالب أحمد عطية، فيتو



من جانبها، تقدمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالتهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، مشيدة بتفوقهم العلمي والدراسي وحصولهم على مراكز متقدمة، ما يُجسّد ثمرة الجهد والاجتهاد ويعكس رقي المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وأشارت إلى أن أبناء المحافظة المتفوقين هم نماذج مشرّفة وقدوة حسنة يجب الاحتفاء بها، داعيةً إلى استمرار دعمهم ومساندتهم حتى تحقيق طموحاتهم المستقبلية.

نسبة نجاح بلغت 75.16%

واعتمدت محافظ البحيرة نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة)، بنسبة نجاح بلغت 75.16%.

ننشر الأسماء الأوائل بالشهادة الاعدادية

وأشار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن قائمة أوائل الطلاب لهذا العام ضمّت عددًا من النماذج المتميزة من مختلف الإدارات التعليمية، وجاء ترتيبهم على النحو التالي:

المركز الأول بمجموع: 279.5، أحمد عطية فرج عبدالسيد سرحان بمدرسة أبو حمص للتعليم الأساسي بإدارة: أبو حمص..

الأول (مكرر) - بمجموع: 279.5، محمد صبري حسين أحمد شعت بمدرسة دير أمس الإعدادية بإدارة أبو حمص..

المركز الثالث بمجموع: 2، ياسين محمد فوزي عبدالعزيز سالم بمدرسة حاتم إدريس الرسمية للغات بإدارة: أبو المطامير..

المركز الرابع بمجموع: 2، ساندي محمود محمد السعيد إبراهيم حسب النبي بمدرسة: الزهراء الإعدادية بنات بإدارة رشيد..

المركز الرابع (مكرر) بمجموع: 278.5.. كل من:

* حنين إسماعيل جلال إسماعيل برعي بمدرسة عزبة المجد الإعدادية المشتركة بإدارة الرحمانية.

* محمد هشام حمدي رجب نوار بمدرسة الكوم الأخضر الإعدادية بنين بإدارة حوش عيسى.

* ملك خميس سليمان مسعود سليمان بمدرسة افلاقة الإعدادية بإدارة مركز دمنهور.

* عاطف محمد عاطف محمد الطباخ بمدرسة فصول حسن قيودان الإعدادية بإدارة الرحمانية.

* هنا محمد كامل حبيب جابر بمدرسة خالد بن الوليد الرسمية لغات بإدارة وادي النطرون.

* أماني منير عطية إبراهيم محمد الغرابلي بمدرسة مصطفى عوض زيادي للتعليم الأساسي بإدارة شبراخيت.

* حنين حسن شوقي أبو عامر بمدرسة محطة كهرباء زاوية غزال الإعدادية بإدارة مركز دمنهور.

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