إصابة 7 أشخاص في انفجار أنبوبة غاز بشقة سكنية بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بحروق واختناقات في حريق بشقة سكنية بمساكن الإرشاد بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، جراء انفجار أنبوبة غاز منزلية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

حريق بشقة سكنية

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بلاغًا بنشوب حريق بشقة سكنية، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق وإخماده، بالانتقال والمعاينة، تبين وقوع حريق بمساكن الإرشاد بمدينة أبو المطامير إثر انفجار أنبوبة غاز، ليتم اخماد الحريق والسيطرة عليه وتم النقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين بالحريق

وأسفر الحريق عن إصابة 7 أشخاص بحروق وإغماء واختناق كل من: "هناء جمال عبد المحسن. 17 عامًا، جمال عبد المحسن حسن، 62 عامًا، حليمة خليل، 58 عامًا، مصابين بحروق من الدرجة الأولى والثانية، وإصابة آدم خميس جويدة، 8 سنوات، أدهم خميس جويدة. 7 أعوام، يوسف عصام علي، 20 عامًا، مريم عبد الباسط عبد القادر، 11 عامًا"، وتم تحرير محضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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