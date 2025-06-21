السبت 21 يونيو 2025
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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بانتحال صفة رجال شرطة في السلام

تجديد حبس تشكيل عصابي
تجديد حبس تشكيل عصابي

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بانتحال صفة رجال شرطة  والمغافلة في مدينة السلام بقصد النصب على المواطنين، 15 يوما على ذمة التحقيق.


النصب على المواطنين بالسلام

 وكان أحد المواطنين من محافظة البحيرة قد تقدم ببلاغ، أفاد خلاله بتعرضه للنصب عقب اتفاقه مع أحد الأشخاص على شراء سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وبالفحص والتحريات الدقيقة، تبين عدم صحة ما ورد بالبلاغ، وأن الواقعة تعود إلى قيام 8 أشخاص – لسبعة منهم معلومات جنائية – باستدراج المجني عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بعد علمهم برغبته في تغيير مبلغ مالي من العملة المحلية إلى أجنبية.

 

وتقابل المتهمون مع المجني عليه بدائرة القسم، وقاموا بانتحال صفة رجال شرطة، وتمكنوا من مغافلته والاستيلاء على المبلغ المالي، مستخدمين سيارة ميكروباص للفرار من المكان.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم ثلاث سيارات – من بينها السيارة المستخدمة في الواقعة – وعدد من الكارنيهات المزورة، و3 طبنجات صوت، وأجهزة لاسلكي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير.
 

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة وفق السيناريو المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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جنح السلام محكمة جنح السلام مدينة السلام محافظة البحيرة

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