انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية غدا

امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية 2025، يستعد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية غدًا السبت لأداء أول امتحانات المواد الأساسية للفصل الدراسي الثاني "دور مايو 2025"، حيث يؤدي 154,275 طالبًا وطالبة امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، وذلك على مدار ساعتين ونصف، موزعين على 818 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2025

وكان الطلاب قد استهلوا ماراثون الامتحانات أمس الخميس بأداء اختبارات المواد غير المضافة للمجموع، وهي التربية الفنية، والتربية الدينية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسط إجراءات احترازية وتأمينية مشددة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وأمان.

وأكد محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، في وقت سابق أن المديرية أنهت استعداداتها الكاملة لانطلاق الامتحانات، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لضمان توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب داخل اللجان، بما يشمل توفير المقاعد الكافية، وتحقيق التباعد، وتحسين التهوية والإضاءة داخل الفصول.

امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2025

وشدد "رمضان" على أهمية الانضباط داخل اللجان، وضرورة التصدي بحزم لمحاولات الغش، محذرًا من حيازة الهواتف المحمولة سواء من قبل الطلاب أو العاملين داخل اللجان، حيث تم تعميم نشر ورقة تعليمات واضحة بكل لجنة تتضمن العقوبات المقررة في حالة المخالفة.

الالتزام بتوفير زائرة صحية أو طبيب بكل لجنة

كما أشار إلى أن جميع اللجان تم تطهيرها بالكامل، مع الالتزام بتوفير زائرة صحية أو طبيب بكل لجنة، وتجهيز الإسعافات الأولية تحسبًا لأي طارئ. وتم التنسيق مع مديرية أمن الشرقية لتأمين عملية نقل أوراق الأسئلة والإجابات، وكذلك تأمين محيط اللجان.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع على مدار الساعة سير الامتحانات، لضمان التعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ، ولتوفير أقصى درجات الدعم للطلاب خلال هذه الفترة المهمة في مسيرتهم التعليمية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، عقب انتهاء لجان التصحيح الكائنة بمراكز المحافظة حيث اعتادت مديرية التربية والتعليم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية خلال أسبوع أو 10 أيام من انتهاء الطلاب من أداء الامتحان.

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