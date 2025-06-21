الأحد 22 يونيو 2025
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رياضة

الأهلي يبدأ رحلة البحث عن مهاجم أجنبي جديد

وسام أبو علي مهاجم
وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، فيتو

قال الإعلامي جمال الغندور، إن فريق الاسكاوتينج بالنادي الأهلي بدأ رحلة البحث عن مهاجم أجنبي لضمه لصفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتابع الغندور في تصريحات تليفزيونية، أن فريق الاسكاوتنج يبحث عن مهاجم جديد في أفريقيا والدوريات المتوسطة في أوروبا تحسُبًا لرحيل وسام أبوعلي.

 

رحيل وسام أبو علي يقترب

واختتم الغندور: "وسام أبوعلي تتم متابعته من خلال كشافي بعض الأندية الأمريكية والأوروبية خلال بطولة كأس العالم للأندية وهناك إحدى شركات التسويق تواصلت مع الأهلي لمعرفة موقف الأحمر من رحيل اللاعب".

ريبيرو، فيتو
ريبيرو، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مهمة أمام نظيره بورتو البرتغالي فجر الثلاثاء المقبل فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية. 

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس الأول أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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