الأحد 22 يونيو 2025
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رياضة

والد أشرف داري يكشف حقيقة رحيل ابنه عن الأهلي بطلب من ريبيرو

أشرف داري، فيتو
أشرف داري، فيتو

الأهلي، كشف والد المغربي أشرف داري مدافع النادي الأهلي، حقيقة رحيل ابنه عن صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد والد اللاعب في تصريحات تليفزيونية أن اللاعب سعيد بالتواجد في الأهلي ومع ريبييرو.. وأن أنباء رحيله "يتم تداولها فقط في الصحف المغربية".

مجرد شائعات 

وتابع زهير داري والد اللاعب أشرف داري، مدافع النادي الأهلي أن أنباء رحيل اللاعب عن الفريق خلال الفترة المقبلة مجرد شائعات.

وأضاف زهير داري أن الحديث عن عدم اقتناع المدرب ريبيرو باللاعب أشرف داري غير صحيح، فالصحافة المغربية هي التى  أطلقت هذه الأنباء الخاطئة.

ريبيرو مدرب الأهلي، فيتو
ريبيرو مدرب الأهلي، فيتو

أشرف داري سعيد مع ريبيرو

وأضاف أن اللاعب سعيد مع المدرب الجديد، ومع زملائه في الفريق والإدارة، وهناك حب واحترام متبادل بينهم".

وأكمل: "أشرف داري محبوب لدى جماهير الأهلي وإدارة النادي، وسوف يستمر مع الفريق حتى نهاية عقده".

وأردف: "اللاعب قدم مباراتين بمستوى جيد في بطولة كأس العالم للأندية حتى الآن، رغم التعادل في المباراة الأولى والخسارة في الثانية".

هناك صحفيين مغاربة يعملون لصالح الأندية المحلية

واختتم حديثه قائلًا: "لو كان هناك أمر حقيقي، لخرج عبر الصحافة المصرية، وليس المغربية لكن هنا في المغرب، هناك العديد من الصحفيين المنتمين لأندية معينة، والذين يهاجمون بعض اللاعبين المحترفين في الخارج".

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