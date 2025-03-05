شوبير: عصام الحضري يعاني من نقص في الثقافة والموضوع بقى ممل وسخيف

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الخلاف بين حراس المرمى أمر طبيعي، قائلا: "طبيعي يحصل خلاف بين حراس المرمى وعلاقتي بثابت البطل كانت قوية حتى وفاته ولما إكرامي يطلع يقول مين أفضل حارس مرمى ولا يذكرني ده رأيه وهو حبيبي وله دور كبير في حياتي وكان مدربي ومثلي الأعلى".

مشكلة عصام الحضري

وأضاف أحمد شوبير، خلال حواره ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن عصام الحضري عنده مشكله في حياته ويحتاج إلى الثناء عليه وعلى إنجازاته طوال الوقت، وقال مازحا: "لازم تفضل تطلع تقول الحضري أو نعمل مقام باسمه وهو أسطورة وله أرقام كبيرة ولما أتكلم عليه أعطيه حقه تالت ومتلت وهو حقق بطولات وإنجازات كبيرة".

تصريحات سخيفة لـ الحضري

وتابع: "الحضري أكبر واحد لعب في كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية وهو بقى يطلع عنده مشكلة والثقافة مهمة وده غير موجود في عصام الحضري والموضوع أصبح ممل وسخيف".



أحمد شوبير: عصام الحضري أفضل حارس مرمى في تاريخ الأهلي

رد الإعلامي أحمد شوبير، على سؤال مفاجئ من الاعلامية أميرة بدر ببرنامج "أسرار"، على أفضل حارس مرمى مر على تاريخ النادي الأهلي، مؤكدا أن عصام الحضري أفضل حارس مرمى في تاريخ النادي الأهلي وتظل حقيقة.

وأكد أحمد شوبير، أن الإعلامي إبراهيم فايق يظل ابني ومقتنع بموهبته في الاعلام الرياضي، وأشاد به قائلا: "أبوه مربيه كويس وممكن أزعل منه شويه اعمل له بلوك شويه أو اغضب منه إنما يظل ابني".



وشدد أحمد شوبير، على أنه شخص لين الطباع وسهل التعامل ودائما ما يحاسب نفسه قبل النوم، قائلا: "معرفش أنام من غير ما احسب نفسي وأنا اسهل شخص تتعامل معاه وأي حد له فضل عليا لازم اشيله فوق دماغي وافتكر جميله وثابت البطل صاحب فضل عليا".

احمد شوبير: إبراهيم فايق موهوب ومينفعش يكون منافس ليا واعتبره ابني

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن 90% من الاعلاميين الرياضيين الموجودين على الساحة الرياضية هو الذي أخرجهم من خلال برامجه، قائلا: "أنا اللي طلعت ابراهيم فايق ومهيب عبد الهادي وغيرهم من اسماء كبيرة وفي ناس شالت الجميل ومحترمة ومش لازم يكون مذيع".

وأوضح: أن الشخصيات التي حفظت جميله لا يشترط يكونوا مذيعين ممكن مخرج وممكن مونتير، قائلا: "في ناس دايما يطلعوا يتكلموا عليا بكل حب واحترام وناس بتنسى وأعطي الفرصة على اساس الموهبة".

وتابع: "شفت من ابراهيم فايق إنه ممكن يطلع منه حاجة وهو موهوب رغم أنه مش بيجيب سيرتي خالص وأنا أول واحد طلعت ابراهيم فايق وممكن ازعل منه وهو في الاخر ابني لكن لو حصل له حاجة وحشة هكون أول واحد جنبه وزعلان منه كأب وهو مينفعش يبقى منافس بالنسبة لي لأنه ابني وفي حد دخل في دماغه حكاية المنافسة وأحب ما علي يكون رقم واحد".

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