مصطفى شوبير: المشاركة في كأس العالم للأندية هدف كبير ومباراة باتشوكا أكثر لحظة حزينة

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، على أهمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشيرا إلى تطلع الفريق لتقديم أداء قوي وتخطي دور المجموعات، ومواصلة المشوار في البطولة.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: “بطولة كأس العالم للأندية هذا العام ستكون مختلفة وأكثر صعوبة من النسخ السابقة، ولكن هدفنا هو الوصول إلى أبعد نقطة”.

وواصل: “أكثر مباراة شعرت بالحزن تجاهها كانت الخسارة أمام باتشوكا، رغم أنني لم أشارك، لأننا كنا قريبين من الفوز”.

وأضاف: “أعتبر مباراة الوداد في دوري أبطال إفريقيا هي انطلاقتي الحقيقية، بينما شكلت بطولة الترجي التي شاركت فيها بشكل أساسي محطة مهمة في مسيرتي، أما مواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا فكانت من أصعب اللحظات، ويجب تهنئة بيراميدز على التتويج بالبطولة”.

وعن استقبال اللاعبين الجدد في الأهلي، قال شوبير: “نحرص دائما على الترحيب باللاعبين الجدد، ونسعى لخلق أجواء من الأمان والراحة لهم داخل الفريق”.

كما قال: “اسم مصطفى شوبير لم يظلمني، بل أفتخر به، وكوني ابنا لنجم كبير هو شيئ منحني بعض المميزات مثل تسليط الضوء علي وهناك كثير من أبناء اللاعبين يقدمون مستويات جيدة ويجتهدون في الملعب”.

وعلق شوبير على كثرة النجوم في صفوف الأهلي قائلًا: “قد تبدو كثرة النجوم مشكلة، لكنها في الحقيقة تسهل مهمة المدربين، لأن النظام هو ما يحكم الفريق والفروق الفردية في العقلية بين اللاعبين تقلصت، وأرى أن هناك تطورا كبيرا في مستوى الاجتهاد والانضباط في الكرة المصرية، والفضل في ذلك يعود إلى وجود قدوة مثل محمد صلاح”.

كما تحدث عن مباراة الأهلي المنتظرة أمام إنتر ميامي الأمريكي، قائلًا: “مواجهة الافتتاح ستكون في غاية الأهمية، ويمتلك الفريق عددا من اللاعبين الكبار القادرين على التألق، وإذا سنحت لي الفرصة لتبادل القمصان مع ميسي، فسأفعلها بكل تأكيد”.

وأشاد شوبير بجماهير الأهلي، مؤكدًا أنها "الداعم الأول للفريق"، وتمنى عودة الجماهير إلى المباريات بشكل اكبر في الفترة المقبلة، واعدًا إياهم بأن الفريق سيقاتل من أجل المنافسة على كل البطولات، سواء في كأس العالم للأندية أو غيرها.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في التاسعة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 15 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025



الأهلي أمام إنتر ميامي- (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (4 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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