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رياضة

كواليس جلسة الشناوي مع لاعبي الأهلي قبل صدام بالميراس

محمد الشناوي
محمد الشناوي

 عقد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق جلسة مع زملائه عقب الوصول إلى نيوجيرسي، استعدادا لمواجهة بالميراس في مونديال الأندية. حيث طلب الشناوي من زملائه إغلاق ملف مباراة إنتر ميامي الأخيرة وعدم الحديث عن أي أمور سلبية متعلقة بها من أجل التركيز فقط في مواجهة بالميراس البرازيلي القادمة، مشددا لهم على أهمية الفوز باللقاء للاقتراب من حجز تذكرة التأهل إلى دور ١٦. 

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي صور مران الفريق الأول في نيوجيرسي، استعدادا لمواجهة بالميراس في مونديال الأندية. 

 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية

وتعادل الأهلي سلبيًّا في الافتتاح أمام إنتر ميامي فجر أمس الأول الأحد. 

موعد مباراة الأهلي وبالميراس 

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس 

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

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الأهلي محمد الشناوي كأس العالم للأندية

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