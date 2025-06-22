الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الجامع الأزهر يعقد ملتقى التفسير بعنوان"الهجرة بين الإعجاز البلاغي والعلمي"، اليوم

الجامع الأزهر، فيتو
الجامع الأزهر، فيتو
ads

 يواصل ملتقى التفسير بـالجامع الأزهر اليوم الأحد  لقاء التفسير الأسبوعي بعنوان "الهجرة النبوية بين الإعجاز البلاغي والعلمي"، وذلك بحضور كل من: أ.د إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأ.د محمد سبتان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالقاهرة، ويدير الحوار أ. أبو بكر عبد المعطي الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم.

تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المشاركين والدعوة إلى التفكير العميق في النصوص الدينية


وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، إن هذا الملتقى يعد فرصة مهمة للتفكر في آيات القرآن الكريم وتدبر معانيه، وفتح مجالات جديدة للبحث في الإعجاز، مضيفًا أن الملتقى سيساهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المشاركين والدعوة إلى التفكير العميق في النصوص الدينية.


من جهته، أعرب الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، عن سعادته بانطلاق هذا الملتقى، مؤكدًا أهمية الإعجاز القرآني في تشكيل هوية الأمة الإسلامية.

تقديم المعرفة التي تساهم في بناء مجتمع واعٍ ومتعلم


وقال مدير الجامع الأزهر: "إن الرواق الأزهري يسعى دائمًا إلى تقديم المعرفة التي تساهم في بناء مجتمع واعٍ ومتعلم، وملتقى التفسير هو خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف"، لافتًا إلى أن الملتقى سيعقد بصفة دورية كل أحد، حيث يستضيف نخبة من العلماء والأساتذة المتخصصين، كما سيتم تخصيص وقت للأسئلة والنقاشات المفتوحة بين المشاركين، مما يتيح لهم فرصة التفاعل وتبادل الأفكار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إذاعة القرآن الكريم الأنشطة العلمية للرواق الأزهري الجامع الأزهر جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر كلية أصول الدين كلية اصول الدين بالقاهرة

مواد متعلقة

الجامع الأزهر يؤكد أهمية وحدة الصف في زمن الاضطرابات.. توحيد كلمة الأمة فريضة شرعية.. والتنازع يهيئ بيئة خصبة لتكرار المآسي

خطيب الجامع الأزهر يحذر من تفشي العصبية الجاهلية

بث مباشر، نقل شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة

بالدعاء والقرآن، لقطات من انتظار الصائمين ساعة الإفطار في الجامع الأزهر (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

تسريب كشوفات نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية قبل اعتمادها رسميًا، والتعليم تحقق

بعد تدمير فوردو، تفاصيل أول هجوم أمريكي على مواقع إيران النووية

حجز زوجة حسام حسن على ذمة قضية ضرب مدرب المنتخب

الحرب الإيرانية الإسرائيلية، رسائل حاسمة من السيسي للرئيس الإيراني

متحدث «الوعد الصادق 3» للإسرائيليين: اهربوا من مستنقع نتنياهو فموتكم محتوم

ترامب يعلن تنفيذ هجوم على المواقع النووية الإيرانية بينها منشأة فوردو

حريق هائل يلتهم عقارين سكنيين بالبساتين (صور)

وزير التموين يكشف موعد التحول إلى الدعم النقدي

خدمات

المزيد

ما هي طريقة شحن المحفظة الذكية من فوري في بنك CIB؟

حبس وغرامة، عقوبة امتناع مقدم الخدمة عن تنفيذ قرار حجب المواقع

أسعار الذهب اليوم الأحد 2025.6.22

أسعار سيارات شانجان إيدو بلس موديل 2026 بالسوق المصرية

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 22 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 22 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية