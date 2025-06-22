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أخبار مصر

انعقاد المجلس التاسع والخمسين لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم

مجلس الحديث، فيتو
مجلس الحديث، فيتو

ينعقد اليوم الأحد المجلس التاسع والخمسون؛ لقراءة صحيح الإمام البخاري بالسند المتصل عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين ـ رضي الله عنه - بالقاهرة، وذلك برعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وإشراف  الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

 المجلس التاسع والخمسون؛ لقراءة صحيح الإمام البخاري بالسند


ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه؛ والدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ والدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية 


تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة الغرّاء، وتتيح فرصة جيدة للتلقي والتعلم لطلبة العلم والباحثين في الحديث الشريف وعلومه، وذلك من خلال اعتماد منهج الأزهر الشريف الذي يتسم بالرصانة واتصال الأسانيد.

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