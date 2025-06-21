السبت 21 يونيو 2025
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رياضة

الأهلي يخوض أول مواجهة في تاريخه ضد بورتو في كأس العالم للأندية الثلاثاء

الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مهمة أمام نظيره بورتو البرتغالي فجر الثلاثاء المقبل فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية. 

وتعد مواجهة بورتو مهمة للغاية بالنسبة للنادي الأهلي، حيث يدخل المارد الأحمر المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره بعد التعادل والخسارة في الجولة الأولي والثانية من دور المجموعات بمونديال الأندية على الترتيب.

 

تاريخ مواجهات الأهلي وبورتو

ولم يسبق أن التقى الأهلي فريق بورتو في أي مواجهة سابقة، حيث تعد مباراة الثلاثاء هي الأولي التي تجمع الفريقين سويا. 

 

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

 

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس الأول أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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