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رياضة

ريبيرو يتحدث عن مباراة بورتو في مؤتمر صحفي غدا

ريبيرو
ريبيرو

 يحضر خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي مؤتمرا صحفيا غدا الأحد، للحديث عن مباراة بورتو المرتقبة في ختام منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية. 

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.

 

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

 وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

 

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس الأول أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

 سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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