الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية: إن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا ومؤقتًا في درجات الحرارة بداية من غدٍ الأحد، نتيجة تأثر مصر بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية.

درجات الحرارة أعلى من المعدلات

وأوضحت غانم، في تصريحات للتليفزيون المصري، أن درجات الحرارة ستسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات خلال ساعات النهار، ليكون الطقس حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

ليلًا.. أجواء معتدلة ومناسبة للخروج

وأضافت أن الطقس ليلًا سيظل معتدلًا في أغلب الأنحاء، مما يجعل الأجواء مناسبة للتنزه والخروج، خاصة في المناطق الساحلية، مع استمرار انخفاض نسب الرطوبة نسبيًا خلال ساعات الليل.

تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس

وحذرت غانم من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، مطالبة المواطنين بارتداء القبعات والنظارات الشمسية، والإكثار من شرب المياه لتجنب التعرض للإجهاد الحراري.

نشاط رياح خفيف ببعض المناطق

وأشارت إلى احتمال نشاط الرياح على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، ما يقلل الإحساس بحرارة الطقس نسبيًا في بعض الفترات.

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