السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد في أول أيام الصيف: أكثر الفصول استقرارا

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

 بدأ اليوم فصل الصيف، ومن المقرر أن يستمر لمدة ثلاث شهور وينتهي 22 سبتمبر المقبل.

 

حالة الطقس اليوم أول أيام الصيف، شديد الحرارة

شبورة كثيفة واضطراب بملاحة خليج السويس، حالة الطقس أول أيام الصيف

 وقالت الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية؛ حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي فى درجات الحرارة.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم بالتزامن مع أولى أيام فصل الصيف، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 25

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

الأمواج ترتفع لـ 3 أمتار، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس

درجات الحرارة أول أيام الصيف في مصر

أقبل الصيف.. طقس البداية شديد الحرارة.. اضطراب بحركة الملاحة البحرية.. واليوم أطول نهار في العام وظل الإنسان أقصر ما يكون

أطول نهار في العام، اليوم بداية فصل الصيف رسميا

حالة الطقس اليوم أول أيام الصيف، شديد الحرارة

شبورة كثيفة واضطراب بملاحة خليج السويس، حالة الطقس أول أيام الصيف

الأكثر قراءة

أول تعليق من مهاجم تشيلسي بعد الطرد أمام فلامنجو

موعد مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

دراسة توصي بوقف قبول طلاب الثانوية العامة بكليات التربية (تفاصيل)

واحد من ثلاثة رجال دين، المرشد الإيراني يختار خليفته

زغلول صيام يكتب: هل يمكن تجديد الخطاب الإعلامي؟! ليس معقولا أن يكون حكرا على المعاشات! ورسالة للمهندس خالد عبدالعزيز

الإسرائيليون يفضحون حكومتهم، المستوطنون يختبئون في مجاري الصرف والجراجات (فيديو)

رئيس الوزراء يكشف عن مفاجأة سارة بشأن توفير الغاز

الزمالك ينهي اتفاقه مع المدير الفني الجديد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

رمات غان.. عاصمة المال والتكنولوجيا في قلب الكيان الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة "فاطمة العيناء" شبيهة الزهراء بنت النبي

وزير الأوقاف السابق: الغش في الامتحان جريمة شرعية ووطنية وهدم للأجيال

بالأحاديث، الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة المنورة وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية