طقس أول أيام الصيف، شديد الحرارة، اضطراب بحركة الملاحة البحرية، واليوم أطول نهار في العام وظل الإنسان أقصر ما يكون

طقس شديد الحرارة يسود أغلب الأنحاء اليوم السبت، في أولى أيام فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة العظمى لتتجاوز الأربعينيات في الجنوب.



حالة الطقس اليوم أول أيام فصل الصيف

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم بالتزامن مع أولى أيام فصل الصيف وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس

وحذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 50 إلى 40 كم فى الساعة كما يصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية بدأت الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية كانت كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 22 و درجة الحرارة العظمى 37

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35

الإسكندرية:درجة الحرارة 21 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

مطروح:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20 و درجة الحرارة العظمى 37

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 32

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 31

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 33

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 38

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 36

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 38

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 39

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 40

أسوان: درجة الحرارة 26 ودرجة الحرارة العظمى 41

بداية فصل الصيف فلكيا

يبدأ اليوم السبت، فصل الصيف، حيث يميل النصف الشمالي من الكرة الأرضية نحو الشمس بــ 23.5 درجة، وهي أقصى درجة ميل حيث تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدًا عن الشمس في النصف الأول من المدار.

انقلاب مسار حركة الأرض

وأكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه عند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار فتكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالًا.

ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيًّا في نصف الكرة الشمالي، حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة أي ما يقرب من 14 ساعة.



ظل الإنسان أقصر ما يكون

كما يبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن.

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