الأحد 22 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل حرب الجبالي الحلقة 22

أبطال حرب الجبالي،
أبطال حرب الجبالي، فيتو

يحظى مسلسل حرب الجبالي بنسبة مشاهدة عالية في مصر والوطن العربي جعله في صدارة قائمة أفضل 10 أعمال في مصر على منصة “شاهد”.

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض حلقات المسلسل لا سيما مع تصاعد الأحداث وتشابك العلاقات بين الشخصيات.

موعد عرض مسلسل حرب الجبالي الحلقة 22

ويبحث متابعو المسلسل عن موعد عرض مسلسل حرب الجبالي الحلقة 22، ومن المقرر عرض مسلسل حرب الجبالي الحلقة 22 غدا الأحد 22 يونيو في تمام الساعة ٩ مساء بتوقيت مصر والسعودية.

قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي 

 مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

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