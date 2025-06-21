السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الفرنسية تنصح مواطنيها في إيران بالمغادرة

وزير الخارجية الفرنسي،
وزير الخارجية الفرنسي، فيتو

نصحت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صادر عنها اليوم مواطنيها في إيران بالمغادرة، وذلك في خضم الحرب المشتعلة بين طهران وتل أبيب منذ عدة أيام.

 

فرنسا تنصح مواطنيها في إيران بالمغادرة

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت، نقلا عن مسؤول، أن الجيش الإيراني يصمم ضرباته بشكل يستنزف مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية.

وقال المسؤول الإيراني: لدى الحرس الثوري اطلاع دقيق على مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية، ولدينا صواريخ أكثر تطورا مما استخدمناها حتى الآن ونستخدمها بلا شك


الهجوم الإيراني على إسرائيل 

وأضاف المسؤول الإيراني إن  ضرباتنا للأهداف الإسرائيلية مؤثرة جدا، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يتكتم على ذلك، ومفاعل ديمونا النووي قد يكون هدفا مشروعا إذا انتقلت الحرب لأبعاد جديدة


وفي وقت سابق  قال الحرس الثوري الإيراني، في بيان صادر عنه، إن على الاحتلال ومستوطنيه إخلاء مفاعل ديمونا فورا.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني في بيانه: الهجمات الصاروخية المؤثرة والمركزة على أهداف عسكرية ستستمر وتتزايد بشكل تدريجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهجوم الإيراني على إسرائيل إيران طهران الجيش الإيرانى إسرائيل

الأكثر قراءة

المشدد 10 سنوات لسائق "قطار طوخ" وتغريمه 9.5 مليون جنيه

استخراج جثة طليق البلوجر لولا من تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة

الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

جون إدوارد يقترب من حسم أولى صفقات نادي الزمالك

النيابة تحقق مع زوجة حسام حسن بسبب خلاف بينهما علي إيجار فيلا

شاهد.. أنغام تتعرض لموقف مفاجئ بحفلها في الكويت وهذا رد فعلها

متسولة وزوجها، القبض على المتهمين بقتل طبيب شهير في طنطا

الكندوز يرتفع 7 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

خدمات

المزيد

أسعار هواتف المحمول الأقل من 10 آلاف جنيه في السوق المصرية

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 21-6-2025

تحديث جديد لـ "واتساب" يهدف إلى تطوير أداة كتابة ذكية لأجهزة الأندرويد

الكندوز يرتفع 7 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

بالأحاديث، كيف كان يعامل النبي الكريم زوجاته ؟

المزيد
الجريدة الرسمية