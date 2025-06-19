الحرس الثوري الإيراني: الهجمات الصاروخية المركزة على أهداف عسكرية إسرائيلية ستتزايد

قال الحرس الثوري الإيراني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس: إن هجومنا باستخدام المسيرات يستمر بأكثر من 100 طائرة مسيرة هجومية وانقضاضية.

الحرس الثوري يبدأ هجوما جديدا على إسرائيل

وأضاف الحرس الثوري الإيراني في بيانه: الهجمات الصاروخية المؤثرة والمركزة على أهداف عسكرية ستستمر وتتزايد بشكل تدريجي.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، في بيانه، بدء موجة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والمسيرات على أهداف عسكرية في حيفا وتل أبيب.

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة الإطفاء الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، اندلاع حرائق في منطقة ليفانئيل في الجليل جراء سقوط صواريخ اعتراضية.



ويأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران ، مشيرا إلى أنه يعمل على اعتراضها.

رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل

ومن جانبها، ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه تم إطلاق إنذارات لسكان مناطق الشمال لا سيما الكرمل وخليج حيفا.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر عسكري تقديرات تفيد بإطلاق إيران من 10 لـ15 صاروخا.

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم عن ارتفاع عدد جرحى الصواريخ الإيرانية على تل أبيب اليوم إلى 137 مصابا.

الهجوم الصاروخي الإيراني

وعلى الجانب الآخر أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، بأن مواد خطيرة تسربت جراء استهداف مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بالنقب بصواريخ إيرانية.



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