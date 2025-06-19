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خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني: منظومات إسرائيل الدفاعية باتت عديمة الجدوى

هجمات إيران، فيتو
هجمات إيران، فيتو

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس: إن منظومات دولة الاحتلال الصاروخية والدفاعية باتت عديمة الجدوى.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني: “جسد الكيان الصهيوني الميت لم يعد قادرا على تحمل الضربات الاقتصادية المقبلة”.

وتابع الحرس الثوري الإيراني: “قدراتنا الاستخبارية ودقة التوجيه الصاروخي لدى قواتنا باتت معروفة للعالم”.

24 قتيلا و838 مصابا منذ بدء الحرب مع إيران

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل 24 شخصا وإصابة 838 آخرين وإجلاء نحو 5 آلاف من المنازل في إسرائيل جراء صواريخ ‎إيران منذ بدء الحرب.

في سياق متصل، قال وزير الصحة الإسرائيلي: “إن استهداف مستشفى سوروكا في بئر سبع، تجاوز للخط الأحمر وجريمة حرب”.

وكانت وكالة إيرانية قالت: إن الهجوم الإيراني استهدف مقر قيادة واستخبارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

استهداف مقرات عسكرية حساسة مجاورة لمستشفى سوروكا 

وأشارت إلى أن الأهداف الرئيسية لإيران في هجوم اليوم مقرات عسكرية حساسة مجاورة لمستشفى سوروكا.

كما ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن مواد خطيرة تسربت جراء استهداف مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بالنقب بصواريخ إيرانية.

وحسب صحيفة "معاريف" العبرية فإنه عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أصاب المستشفى تم الاشتباه في تسرب مواد خطرة، في الطابق العلوي من المبنى، وقد بدأت الشرطة بإجلاء السكان من موقع الحادث.

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