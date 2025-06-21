السبت 21 يونيو 2025
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حوادث

قرار جديد من النيابة بشأن سيدة وطفلتها صدمتهما سيارة مسرعة بالبساتين

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

صرحت نيابة البساتين الجزئية بدفن جثتي سيدة وصغيرتها بعد أن لقيا مصرعهما بعد أن صدمتهما  سيارة ملاكي مسرعة أعلى كوبري متحف الحضارات، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا يفيد بوقوع حادث سير أعلى كوبري متحف الحضارات بدائرة قسم شرطة البساتين، نتج عنه مصرع سيدة وصغيرتها في الحال، بعد أن صدمتهما سيارة ملاكي كان يقودها شاب بسرعة جنونية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالواقعة.

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نيابة البساتين النيابة العامة كوبري متحف الحضارات

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