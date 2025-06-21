السبت 21 يونيو 2025
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حوادث

مصرع سيدة وطفلتها صدمتهما سيارة مسرعة بالبساتين

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقيت سيدة وصغيرتها مصرعهما إثر اصطدام سيارة ملاكي مسرعة أعلى كوبري متحف الحضارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعززت هيئة الإسعاف بسيارتين لنقل الجثتين لأقرب مستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا يفيد بوقوع حادث سير أعلى كوبري متحف الحضارات بدائرة قسم شرطة البساتين، نتج عنه مصرع سيدة وصغيرتها في الحال، بعد أن صدمتهما سيارة ملاكي كان يقودها شاب بسرعة جنونية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بالواقعة.

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اصطدام سيارة ملاكي أمن القاهرة بمديرية امن القاهرة متحف الحضارات قسم شرطة البساتين الاجراءات القانونية

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