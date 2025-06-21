بعد موسم كارثي، ليستر سيتي يقرر إقالة نيستلروي

استقرت إدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي، على فسخ عقد الهولندي رود فان نيستلروي المدير الفني للفريق، رغم أن عقده مع النادي يمتد حتى 2027.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن إدارة ليستر سيتي حسمت قرارها بإقالة فان نيستلروي (48 عامًا) بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث عانى الفريق تحت قيادته بالخسارة في 17 مباراة من أصل 19، وسجل رقمًا سلبيًا قياسيًا بالفشل في التسجيل خلال تسع مباريات متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، خسرها جميعًا.

وكان ليستر سيتي قد أقال مدربه السابق ستيف كوبر في نوفمبر الماضي بعد 12 مباراة فقط، حين كان الفريق في المركز السادس عشر، بعيدًا عن منطقة الهبوط.

ومع تولي فان نيستلروي المهمة، تفاقمت الأزمة، حيث تأكد هبوط الفريق رسميًا في 20 أبريل،إلا أنه رغم ذلك، ظل المدرب الهولندي في منصبه حتى نهاية الموسم، مؤكدًا أن إدارة النادي لم تناقش مستقبله حتى المباراة الأخيرة.

وأكدت “ذا صن” أن إدارة ليستر سيتي تنتظر حتى ما بعد 30 يونيو لإعلان إقالة نيستلروي من أجل تجنب تسجيل فصلين إداريين في السنة المالية نفسها، حيث بدأ ليستر سيتي بالفعل البحث عن بديل لقيادة الفريق في الموسم المقبل، من أجل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهاء مسيرة نيستلروي مع ليستر سيتي

وكان نادي ليستر سيتي الإنجليزي أعلن تعيين رود فان نيستلروي، في نوفمبر الماضي خلفًا لستيف كوبر، بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

وقال نيستلروي بعد توقيع عقود تدريبه لنادي ليستر: "أنا فخور ومتحمس.. كل من تحدثت إليه عن نادي ليستر سيتي شجعني.

وأضاف: هذا النادي لديه قصص رائعة عن جودة الأشخاص العاملين في النادي، والمشجعين، وبالطبع تاريخ للنادي مثير للإعجاب".

واختتم: "أنا متشوق للغاية للبدء والتعرف على الجميع وإعطاء كل ما بوسعي للنادي".

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