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رياضة

الخنوس يقود ليستر سيتي للفوز على وست هام 3-1 في أول اختبار لـ نيستر روي (فيديو)

ليستر سيتي، فيتو
ليستر سيتي، فيتو

فاز ليستر سيتي على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب “كينج باور” ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وتعد هذه المباراة في أول اختبار رسمي لـ فان نيستر روي في قيادة  ليستر سيتي.

 

أهداف مباراة ليستر سيتي ووست هام

أحرز ثلاثية ليستر سيتي جيمي فاردي في الدقيقة الأولى من المباراة ثم بلال الخنوس وداكا في الدقيقة 60 و89.

وأحرز هدف وست هام نيكلاس في الدقيقة 92.

قدم اللاعب المغربي بلال الخنوس، نجم ليستر سيتي الإنجليزي، هدية رائعة للمدرب الهولندي رود فان نيستلروي في المباراة الأولى تحت قيادة الأخير.

ولعب اللاعب المغربي بلال الخنوس، دورًا كبيرًا في انتصار ليستر سيتي على حساب ضيفه وست هام يونايتد، وقدم هدية رائعة للمدرب الهولندي رود فان نيستلروي في المباراة الأولى تحت قيادة الأخير.

وصنع الخنوس هدف التقدم لصالح ليستر سيتي الذي سجله اللاعب المخضرم جيمي فاردي بعد مرور دقيقتين.

 

ويحتل ليستر سيتي المركز ال15 برصيد 13 نقطة وست هام المركز الـ 14 برصيد 15  نقطة.

 

تشكيل ليستر سيتي ضد وست هام  

حراسة المرمى: هيرمانسين.  

الدفاع: جاستن، كوادي، فيستيجارد، كريستيانسين.  

الوسط: ويلفريد نديدي، بلال الخنوس، سوماريه.  

الهجوم: فاكوندو، جيمي فاردي، مكاتير.  

 

تشكيل وست هام يونايتد ضد ليستر سيتي

الحارس: فابيانسكي.  

الدفاع: وان بيساكا، كيلمان، مافروبانوس، كوفال.  

الوسط: سوتشيك، كارلوس سولير، ألفاريز.  

الهجوم: جارود بوين، داني إنجز، محمد قدوس. 

 مباراة ليستر سيتي ووست هام يونايتد 

وشهدت المباراة انطلاقة المدير الفني الجديد لفريق ليستر سيتي رود فان نيستلروي الذي تولى قيادة الفريق بعقد يمتد لثلاث سنوات بعد إقالة ستيف كوبر.  

وكان فان نيستلروي قد تابع الهزيمة الأخيرة للفريق من المدرجات أمام برينتفورد.

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