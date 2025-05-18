بمشاركة سام مرسي، ليستر سيتي يفوز على إيبسويتش بثنائية في الدوري الإنجليزي

فاز ليستر سيتي على فريق إيبسويتش تاون بهدفين دون في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب “كينج باور”.

أحرز هدفي ليستر سيتي جيمي فاردي في الدقيقة 28 وكيسي في الدقيقة 69.

ترتيب إيبسويتش وليستر سيتي

ويحتل إيبسويتش المركز الثامن عشر في ترتيب البطولة برصيد 22 نقطة بينما يحل ليستر سيتي في المركز التاسع عشر برصيد 25 نقطة.

يذكر أن إيبسويتش تاون هبط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية “تشامبيونشيب بجانب ليستر سيتي وساوثهامبتون.

تشكيل إيبسويتش أمام ليستر سيتي

واعلن كيران ماكينا المدير الفني لفريق إيبسويتش تاون تشكيل اللاعبين الذين سيخوضون مباراة ليستر سيتي

حراسة المرمى: آشلي بالمر.

خط الدفاع: دارا أوشيا، أكسيل توانزيب، ديفيز، جاكوب جريفز.

خط الوسط: سام مرسي، كاجوست، عمري هاتشينسون.

خط الهجوم: جاك كلارك، جوليو إنسيسو، جورج هيرست.

وشهد تشكيل إيبسويتش تاون تواجد لاعب الوسط المصري وقائد الفريق، سام مرسي أساسيًا في مباراة اليوم.

وشارك جيمي فاردي في مباراته رقم 500 بقميص ليستر سيتي والتي جرت أمام إيبسويتش تاون، والتي شهدت تسجيل اللاعب هدفه رقم 200 مع الفريق

يذكر أن مباراة ليستر سيتي أمام إيبسويتش تاون هي الأخيرة التي يشارك بها جيمي فاردي مع الثعالب،لتحمل رقمًا مميزًا للاعب الدولي وهي خوضه لـ500 لقاء لتشهد تسجيله الهدف رقم 200.

يخوض جيمي فاردي مباراته الأخيرة بقميص ليستر سيتي، بعد أن أعلن اللاعب الإنجليزي رحيله عن فريقه بنهاية الموسم وذلك بعد أن تأكد هبوطه عقب محاولات لم تكلل بالنجاح كان هدفها الاستمرار في "البريميرليج".

ونجح فاردي في ترجمة تمريرة جيمس فاردي البينية، إلى هدف حيث نجح مهاجم ليستر سيتي في تسجيل الكرة بالشباك، تزامنًا مع خروج حارس إيبسويتش تاون من مرماه.

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