السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

مسؤول إيراني: مفاعل ديمونا النووي هدف مشروع لنا في هذه الحالة

الهجوم الإيراني
الهجوم الإيراني

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت، نقلا عن مسؤول، أن الجيش الإيراني يصمم ضرباته بشكل يستنزف مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية.

وقال المسؤول الإيراني: لدى الحرس الثوري اطلاع دقيق على مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية، ولدينا صواريخ أكثر تطورا مما استخدمناها حتى الآن وسنستخدمها بلا شك


الهجوم الإيراني على إسرائيل 

وأضاف المسؤول الإيراني إن  ضرباتنا للأهداف الإسرائيلية مؤثرة جدا، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يتكتم على ذلك، ومفاعل ديمونا النووي قد يكون هدفا مشروعا إذا انتقلت الحرب لأبعاد جديدة


وفي وقت سابق  قال الحرس الثوري الإيراني، في بيان صادر عنه، إن على الاحتلال ومستوطنيه إخلاء مفاعل ديمونا فورا.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني في بيانه: الهجمات الصاروخية المؤثرة والمركزة على أهداف عسكرية ستستمر وتتزايد بشكل تدريجي.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، في بيانه، بدء موجة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والمسيرات على أهداف عسكرية في حيفا وتل أبيب.

 

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الجيش الإيرانى إسرائيل الصواريخ الاعتراضي الحرس الثوري الهجوم الإيراني على إسرائيل

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