صحة دمياط تطلق قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة "بداية جديدة" ( صور )

أعلنت مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد بدران، عن استمرار انعقاد القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق وتوفير الخدمات العلاجية بالمجان للمواطنين، حيث انطلقت الجمعة الماضي قافلة طبية مجانية، ولأول مرة بنجع الجبايلة التابعة للوحدة المحلية بالرياض بمركز كفر البطيخ، استمرت يومين، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

قافلة طبية مجانية بدمياط، فيتو

توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٧١٧ مواطن بنجع الجبايلة

أشار البيان الصادر عن مديرية الصحة إلى أن القافلة تضمنت ٧ عيادات تخصصية، علاوة على تضمنها وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وتردد عليها ٧١٧ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تمت إحالة ٣ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالة، وإجراء ١١٥ تحليلًا بمعمل الدم و٢٢ تحليلا بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص ٢٢ حالة بالأشعة و١٨ حالة بالسونار، وفحص ١٣١ حالة ضمن مبادرة "افحص واطمن" للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وعقد ٨ ندوات للتثقيف الصحي حضرها ٧٧ مواطنًا.

قافلة طبية فى إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، فيتو