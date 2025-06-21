ريال مدريد يكسر "قاعدة الثلاثين" الذهبية بسبب كورتوا

يجهز مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، مفاجأة سارة للبلجيكي تيبو كورتوا حارس الفريق، بعد انتهاء مشاركة الملكي في بطولة كأس العالم للأندية، والمقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، حتى 13 يوليو المقبل.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات، أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض جديد لكورتوا يتضمن تمديد عقده، رغم أن عقده الحالي ينتهي في صيف 2026.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن قرار ريال مدريد بتجديد عقدًا كورتوا حتى 2028، يُعد كسرًا للقاعدة الذهبية داخل النادي الملكي، والتي تنص على تجديد عقود اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين لمدة موسم واحد فقط.

وانضم كورتوا، الذي انضم إلى ريال مدريد في 2018 قادمًا من تشيلسي، كان عنصرًا أساسيًا في النجاحات التي حققها الفريق على مدار سبعة مواسم، وما زال يُنظر إليه كأحد الأعمدة الأساسية في مشروع المدرب الجديد تشابي ألونسو.

من جانبه، لا يمانع الحارس البلجيكي تمديد بقائه، بل يعبّر عن سعادته بالاستمرار في سانتياجو برنابيو، وهو ما يجعل مسار المفاوضات سلسًا، ومن دون أية تعقيدات متوقعة.

ويُعد هذا التحرك جزءًا من خطة شاملة يعمل عليها ريال مدريد حاليًا لتأمين استمرارية العناصر الأساسية في الفريق، حيث تم بالفعل التوصل لاتفاقات مشابهة مع فينيسيوس جونيور وراؤول أسينسيو.

فينيسيوس يشعل غضب جماهير ريال مدريد ومطالبات برحيله

من ناحية أخرى، أكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أجرى تغييرًا في ملفه الشخصي لحسابه على شبكة "إنستجرام" بالأمس، مما أثار العديد من الشكوك والتكهنات بشأن مستقبله.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فينيسيوس حذف كلمة لاعب في ريال مدريد عقب التغيير الأخير في حسابه.

وتوالى هجوم جماهير ريال مدريد على فينيسيوس جونيور في التعليقات على انستجرام.

يذكر أن فينيسيوس جونيور لديه عقد مع ريال مدريد حتى صيف 2027.

وأكدت العديد من التقارير أن فينيسيوس اتفق على تجديد عقده مع ريال مدريد، ومن المنتظر أن يتم التوقيع والإعلان الرسمي عقب بطولة كأس العالم للأندية.

وارتبط فينيسيوس كثيرا بالانتقال إلى الدوري السعودي، لا سيما أنه حصل على عروض مغرية من دوري روشن تصل إلى مليار يورو.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد باتشوكا في كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام مباراة الريال ضد باتشوكا، غدا الأحد 22 يونيو، على ملعب بنك أمريكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال الأندية.

وتنطلق صافرة مباراة الريال ضد باتشوكا على ملعب بنك أمريكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

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