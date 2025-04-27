الأحد 27 أبريل 2025
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رياضة

تعليق حزين من كورتوا بعد السقوط أمام برشلونة في الكلاسيكو

كورتوا
كورتوا

عبر البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن شعوره بالفخر رغم الخسارة أمام برشلونة (3-2)، أمس السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

تعليق كورتوا على خسارة كأس ملك إسبانيا 

وكتب كورتوا، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "فخور جدا بزملائي، وبكفاحنا من أجل انتصار لم يتحقق".

وواصل: "أشعر بحزن ومسؤولية، لكني مقتنع بأننا سننهض من جديد.. هلا مدريد".

وعقب تألقه بعدة تصديات في النهائي، خرج كورتوا بشكل خاطئ من مرماه، ما نتج عنه هدف التعادل للبارسا (2-2)، ومن ثم اللجوء إلى الوقت الإضافي.

ثم تلقى الفريق الهدف الثالث بتسديدة قوية من كوندي مدافع برشلونة ليحسم اللقاء لصالح النادي الكتالوني ويحصد اللقب.

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