مبابي يعود إلى معسكر ريال مدريد عقب مغادرته المستشفى

عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى معسكر ريال مدريد التدريبي، بعد مغادرته المستشفى في الساعات القليلة الماضية بعد تحسن حالته الصحية.

يأتي ذلك عقب تعرض النجم الفرنسي لالتهاب حاد في المعدة والأمعاء، وهو ما تسبب في غيابه عن أولى مباريات الفريق في كأس العالم للأندية 2025 أمام الهلال السعودي.

ورغم عودته إلى مقر المعسكر، إلا أن مبابي لن يشارك في التدريبات في الوقت الحالي، حيث سيواصل تلقي العلاج تحت إشراف الطاقم الطبي بالنادي، على أن ينضم تدريجيًا إلى أنشطة الفريق فور تحسن حالته الصحية.

تطورات الحالة الصحية لـ مبابي



وكان مبابي قد عانى من الحمى منذ يوم الاثنين الماضي، مما استدعى عزله في فندق الفريق بمعسكر فلوريدا، حيث خضع لبروتوكول طبي صارم، قبل أن تتدهور حالته ويتم نقله إلى المستشفى.

وبحسب تصريحات مدرب الفريق تشابي ألونسو عقب مواجهة الهلال، التي انتهت بالتعادل 1-1، فإن حالة مبابي الصحية كانت “سيئة للغاية خلال اليومين الماضيين، نتيجة عدوى فيروسية شديدة”، مؤكدًا أن اللاعب يخضع للمراقبة اليومية، دون تحديد موعد دقيق لعودته.

وفي ظل غياب مبابي، دفع ألونسو باللاعب الشاب جونزالو جارسيا، الذي خطف الأضواء بتسجيله هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة، ونال جائزة رجل اللقاء.

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