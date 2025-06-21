تنسيق الجامعات 2025، ضوابط قبول الحاصلين على الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية

تنسيق الجامعات 2025.. يعكف طلاب الثانوية الأزهرية هذه الأيام، على أداء امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية، حيث من المنتظر أن تنتهي الامتحانات 10 يوليو المقبل، ليبدأ بعدها الطلاب التفكير في المرحلة الجامعية والتخصص المناسب.

وبالرغم من أن الغالبية العظمى من طلاب الثانوية الأزهرية يحسمون أمرهم في اختيار التخصص الجامعي، بالالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر الشريف، إلا أن نسبة ليست بالقليلة من بينهم تفضل الالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية.

ولأن نظام الشهادة الأزهرية يختلف عن نظام شهادة الثانوية العامة، وضع المجلس الأعلى للجامعات، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات مجموعة من القواعد والضوابط التي تمكن طلاب الثانوية الأزهرية من الالتحاق بالجامعات الحكومية، والتي نرصدها في هذا التقرير.

قواعد قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية

أكد مكتب التنسيق، التابع لوزارة التعليم العالي، أنه يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية من القسمين العلمى والأدبى ببعض الكليات الجامعية والمعاهد الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى وفقا لعدة شروط جاءت كالتالي:

يتم قبول الطلاب بفصول كلية التربية بطور سيناء القسم أدبى فقط جامعة السويس – فصول كلية الآداب بطور سيناء لقسم أدبى فقط جامعة السويس، وهذا القبول يكون إقليميا لأبناء طورسيناء من الحاصلين على الثانوية الأزهرية منها من القسم الأدبى.

يتم قبول الطلاب بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية بجامعة مطروح ويكون قبول إقليمي من طلاب القسم العلمى فقط لأبناء محافظة مرسى مطروح الحاصلين على الثانوية الأزهرية منها.

يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية لتلك الكليات المذكورة بعالية وفى نطاق الاعداد المقررة والشروط التى اقرها المجلس الاعلى للجامعات.

يتم قبول الحاصلين على هذه الشهادة من القسمين العلمى والأدبى بالمعاهد الخاصة فى ضوء القواعد والمواد المؤهلة لكل معهد بشرط ألا يقل المجموع الاعتباري عن 50% بعد استبعاد درجات المواد الشرعية فقط.

يتم قبول طلاب الثانوية الازهرية بالمعاهد الخاصة طبقًا للحد الأدنى للثانوية العامة المصرية فى نفس عام التقدم لمكتب التنسيق وبنسبة 10% من العدد المقرر للمعهد طبقا لقرار المجلس الاعلى للمعاهد الخاصة.

يكون المجموع الاعتباري للدرجات فى الشهادة الثانوية الأزهرية هو أساس المفاضلة بين الطلاب فى القبول، ووفقا لترتيب رغباتهم مع مراعاة الشروط الأخرى بكل كلية أو معهد.

يقتصر القبول بالكليات سالفة الذكر لطلاب الثانوية الأزهرية دون غيرها من الكليات الجامعية وفقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات المنظمة لهذا الشأن.

يتم القبول بالمعاهد العالية الخاصة للغات للحاصلين على الثانوية الازهرية بشرط الحصول على 55% فى اللغتين الأجنبيتين أو أحدهما في حالة دراسة الطالب لغة واحدة



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