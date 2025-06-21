إيه بي سي: مقربون من ترامب حذروه من تبعات الهجوم على إيران

نقلت شبكة إيه بي سي، عن مسؤولين ومصادر مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أن الاستعراض غير العادي للقوة سيكون ضروريا إذا قرر ترامب اللجوء للخيار العسكري بشأن إيران.

مقربون من ترامب حذروه من الهجوم على إيران

وقال المسؤولون إن استعراض القوة ضروري لضرب منشأة فوردو، أو لحماية 40 ألف جندي قد تستهدفهم إيران أو حلفاؤها، وتلقى ترامب تحذيرا بأن الهجوم الأمريكي على منشأة نووية إيرانية قد يكون محفوفا بالمخاطر.

وأضاف المسؤولون: أن ستيف بانون المقرب من ترامب أكد للرئيس أنه لا يمكن الوثوق باستخبارات إسرائيل، وحذر من أن القنبلة الخارقة للتحصينات قد لا تعمل كما هو مخطط لها.



وحذر بانون من مخاطر على القوات الأمريكية إذا ردت إيران على قصف أي من منشآتها النووية.

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