السبت 21 يونيو 2025
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محافظات

إزالة 586 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية (صور)

تنفيذ إزالة تعديات
تنفيذ إزالة تعديات بالدقهلية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سير أعمال المرحلة الثانية لتنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة، وجهات الولاية، والتعديات على الأراضي الزراعية.

وشدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، وضرورة عرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

المرحلة الثانية لتنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات


جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة جميع المخالفات، وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالمتابعة اليومية للموجة 26 لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

منذ انطلاق الموجة 26 تنفيذ 586 قرارا

وأوضح اللواء "مرزوق" أن اجمالى ما تم تنفيذه من قرارات إزالة تعديات ومخالفات البناء منذ انطلاق الموجة 26 حتى اليوم بلغ 586 قرارا، وأشار إلى أن أعمال المرحلة الثانية من الموجة لإزالة التعديات والمخالفات، تستمر في الفترة من 10/06/2025 حتى 27/06/2025، وتم خلالها تنفيذ 254 قرار إزالة حتى اليوم، تشمل متغيرات غير قانونية تعدي بالبناء، وتعدي على أراضي زراعية، وتعديات على أراضي أملاك الدولة.

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار الساعة

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات والجهات المعنية، في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، ورصد أي معوقات قد تواجه الأعمال، لسرعة التعامل معها وتحقيق المستهدف من الحملة في مرحلتها الحالية.

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