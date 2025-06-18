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محافظات

محافظ الإسكندرية: تنفيذ 1152 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة للتصدي لأي محاولة للتعدى على الأراضي الزراعية. 

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وياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  بالتصدى لأى محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أى مُخالف، وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه، مؤكدًا ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وشدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الاحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم مع ُمتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية بكل أحياء المحافظة مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع اي مخالف.

وفى هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية إزالة ١١٥٢ متغيرًا مكانيًا مخالفًا بنطاق أحياء المحافظة، مما ساهم في تحقيق نسبة إنجاز بلغت ٩٩٪ في متابعة المتغيرات المكانية والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على إستمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه اي مخالف.

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الفريق أحمد خالد الاسكندرية احياء المحافظة

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