الخميس 19 يونيو 2025
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محافظات

إزالة 6793 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في سوهاج

إزالة 6793 حالة
إزالة 6793 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى سوهاج، فيتو

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إزالة 6793 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت خلال الفترة من 10 وحتى 19 يونيو الجاري.

 

وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة، شنت حملات مكثفة خلال هذه المرحلة، أسفرت عن إزالة 62 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمباني، بمساحة إجمالية بلغت 5 آلاف و585 مترًا مربعًا، والتعامل مع 6626 حالة من المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة 105 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، على مساحة 3 فدان و20 قراريط.

 

وأكد "سراج" أن حملات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين.

 

كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعدٍ في المهد، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.

 

وفي السياق ذاته، أكد محافظ سوهاج أن جميع المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، جاهزة تماما لاستقبال المواطنين لإنهاء طلبات التصالح واستصدار تراخيص البناء طبقًا للقانون، وتقديم التسهيلات اللازمة لتجنب التعرض لموجات الإزالة.

 

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